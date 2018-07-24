الفيلم الإماراتي «عاشق عموري» في مهرجان وهران الجزائري

ساسي جبيل (تونس)

ينافس الفيلم الإماراتي «عاشق عموري» للمخرج الإماراتي عامر سالمين المري، على جائزة الوهر الذهبي للفيلم الطويل، خلال الدورة الـ 11 لمهرجان وهران الدولي بالجزائر للفيلم العربي المقرر تنظيمه بين 25 و31 يوليو الجاري.

وتم اختيار فيلم «عاشق عموري» ومدته (105 دقائق) من بين 360 فيلماً، تقدمت إلى مسابقة المهرجان، ليتنافس مع تسعة أفلام أخرى، منها الفيلم التونسي «تونس الليل» للمخرج إلياس بوبكر، وفيلمان يمثلان الجزائر وهما «لم نكن أبطالاً» للمخرج نصر الدين حنيفي، و«إلى آخر الزمان» للمخرجة ياسمين شويخ، و6 أفلام من مختلف الدول العربية، وهي «كيليكيس دوار البوم» للمخرج المغربي عز العرب العلوي لمحرازي، و«رجل وثلاثة أيام» للمخرج السوري جود سعيدي، و«فوتوكوبي» للمخرج المصري تامر عشري، و«اللاحلة» للمخرج العراقي محمد الدراجي، و«نور» للمخرج اللبناني خليل زعرور، وأخيراً فيلم «واجب» للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر.

ويشار إلى أن أحداث فيلم «عاشق عموري» الذي أنتجه وأخرجه عامر سالمين المري، تتركز حول فتى صغير يتخذ من نجم كرة القدم الإماراتية، عمر عبدالرحمن عموري، قدوة له، ويحلم بأن يصير مثله، ويحاول شق طريقه عبر سلسلة من الصعوبات والتحديات في تحقيق حلمه بأن يحترف ويلعب كرة القدم ضمن المنتخب الوطني للإمارات.

ويشارك في هذا الفيلم، الفنانون، منصور الفيلي، عبدالله بن حيدر، عبدالرحمن الملا، جمعة الزعابي، مطر الزعابي، مايد البلوشي، سلطان خالد، وسيف أحمد.