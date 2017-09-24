إيران تختبر صاروخاً متوسط المدى رغم التحذيرات الأميركية

طهران (أ ف ب)

أعلنت إيران السبت أنها اختبرت بـ «نجاح» صاروخ «خرمشهر» الجديد الذي يبلغ مداه ألفي كلم، ويمكن تزويده برؤوس متعددة، في تحد لتحذيرات الولايات المتحدة من أن تطوير الأسلحة البالستية قد يدفعها للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العظمى في 2015. وأظهرت صور عرضها التلفزيون الإيراني إطلاق الصاروخ وتسجيلاً مصوراً التقط من الصاروخ نفسه.

لم تحدد السلطات تاريخ التجربة، لكنّ مسؤولاً إيرانياً قال أمس الأول خلال استعراض الصاروخ لأول مرة ضمن عرض عسكري في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية العراقية إنه سيمكن تشغيله «في فترة قريبة».

وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في بيان، إن «إيران لا تستأذن أي بلد في تصنيع الأسلحة الدفاعية».

ويأتي الإعلان عن اختبار صاروخ «خرمشهر» على خلفية توتر شديد بين طهران وواشنطن وتكرار ترامب التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي. ولا يحظر الاتفاق النووي نشاطات إيران البالستية إلا أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي صادق على الاتفاق يطلب من إيران عدم تطوير صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية. وقال قائد القوات الجو فضائية الإيرانية الجمعة، إن «لصاروخ يبلغ مداه 2000 كلم، وبإمكانه حمل رؤوس حربية عدة».