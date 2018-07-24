بنجامان ستورا: كرة القدم الفرنسية تعولمت

ترجمة: أحمد عثمان

بنجامان ستورا، مؤرخ فرنسي اشتهر بلقب «سيد التاريخ الجزائري». ولد عام 1950 بقسطنطينة بالجزائر. أستاذ بجامعة باريس 8، والمفتش العام للتربية الوطنية بدءاً من سبتمبر 2013. تتركز كتاباته حول تاريخ الجزائر وحربها الاستقلالية، كما عن الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية والهجرة. ويشغل حالياً منصب رئيس اللجنة الاستشارية للمتحف الوطني لتاريخ الهجرة.

في هذا الحوار الذي أجراه معه الكسيس لاكروا في صحيفة «الإكسبرس»، يحلل بنجامان ستورا البهجة التي اجتاحت الفرنسيين مع انتصار فريقهم بكأس العالم.

حول الدروس المكتسبة على ذلك الفوز يقول: «كرة القدم التي يمارسها أكثر من مليوني شخص في فرنسا، هي الرياضة الأكثر شعبية. لديها قوة رائعة للتخييل، حيث توجد بداخل كل منا منذ الطفولة». ومن وجهة نظر ستورا، فإن «هذا النجاح العجيب يحيلنا إلى أن فرنسا لم تتغير، وأن جانباً من تاريخها ينتمي إلى الإمبراطورية الكولونيالية السابقة في الفضاء الفرنكفوني من حيث شموليته، كما في الفضاء الأممي. في الفضاء غير الفرنكفوني، فإن فرنسا متحققة إلى فترة زمنية ترجع إلى العصور الوسطى، وإلى إرث الحاضر الذي يبدأ من القرن التاسع عشر مع الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية الذي عظّم تاريخ البلاد».

ويستذكر ستورا رموز كرة القدم الفرنسي: (ريمون) كوبا في 1958، بلاتيني في 1982، زيدان في 1998، هؤلاء كانوا رموزاً رياضية للتطور وتغيّر العلاقة بين البلاد وأقلياتها. اليوم، امبابيه وكونتيه الذي يتركز حول اسميهما آمال الشباب المنتمين إلى الهجرة الجنوب صحراوية على وجه الخصوص. من الضروري إضافة عنصر رئيسي يرتبط بالتطورات الداخلية الجارية في عالم كرة القدم. منذ سنوات، تعولمت كرة القدم الفرنسية بقوة. اللاعبون ينتمون إلى مختلف الدول، وعدد اللاعبين الفرنسيين الذين لا يلعبون في الأندية الفرنسية وإنما في الأندية الأوروبية تضاعف. لم يمنع حدث هجرة اللاعبين من ارتدائهم القميص الوطني دفاعاً عن ألوان فرنسا (الأحمر، الأبيض، الأزرق).

ويضيف ستورا: «اجتازت فرنسا منذ خمسة عشر عاماً أزمات حادة. الاتحاد الأخوي حول الفريق الأزرق وانتصاراته جاء بعد سنوات القلق والتمزق». ويري أنه تغيّر السياق المحلي والسياق الكوني بعد عام 1998، «وإذا كان هناك جديد فإنه يتمثل في موجة إخاء كبيرة، تعمل بدورها على تناسي واجتياز اضطرابات 2005، والأزمة المالية عام 2008، والحد الأقصى للهجرة في 2015، وأيضاً سياق التهديد بالاعتداءات منذ 2015».

وبسؤاله: هل يستطيع انتصار الفريق الأزرق التخفيف من حالة القلق لدى كثير من الفرنسيين فيما يخص اندماج بعض الشباب المهاجر والالتحام الأخلاقي بالمجتمع الفرنسي؟ يجيب ستورا:

«سوف تتحصل موجة الإخاء على آثارها الخيّرة، غير أنني لست متأكداً من أنها ستستمر. لن تتلاشى انعكاسات معاداة الأجانب والرفض بسرعة. وهذا يستدعي قياس وتحليل – فيما وراء فرحة الأيام القادمة – قوة إعجاب الأمة بالفريق الأزرق. وهذا الشأن، لن يكون ـ كما يقال ـ نشوة 1998، وأنما شيء ما عقلاني، ومتحفظ أيضاً. لقد تلاشت نشوة 1998 بعد سنوات قليلة بيقظات صعبة. من المؤكد، أن العقول نضجت كلياً فيما يتعلق بهذه الأسئلة. خلال العشرين سنة التي تلتها، كان تطورها حساساً، وبالأحرى مشجعاً. الارتياب من الخاصية الخلاسية التي يتمتع بها فريق فرنسا لم تكن رائجة، حتى داخل التشكيلات الأكثر رجعية، مثل الجبهة الوطنية. الخبر الطيب، أن العولمة خلقت حدثاً وأن غالبية الفرنسيين لم يجدوا ما يقولونه عن الفريق المكون من أصول مختلفة في جانب كبير منه».

المصدر: Alexis Lacroix, Benjamin Stora: «Une grande vague fraternelle mais...», L›Express, 16/‏07/‏2018