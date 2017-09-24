زلزال جديد يثير الرعب في المكسيك

مكسيكو سيتي (رويترز)

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة جنوب المكسيك، أمس، وشعر به سكان العاصمة مكسيكو سيتي، حيث دوت صفارات الإنذار، وهرع السكان إلى الشوارع، وأوقف عمال الإنقاذ لفترة وجيزة، جهود البحث عن ناجين من زلزال أكبر ضرب العاصمة قبل أيام. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال الجديد وقع على عمق محدود نسبياً، وإنه ضرب منطقة قرب خوشيتان بولاية واهاكا التي عانت زلزالاً في 7سبتمبر.

وبعد زلزالين في الفترة الأخيرة أوديا بحياة 380 شخصاً في المكسيك هذا الشهر، هرع آلاف الناس إلى الشوارع في واهاكا وفي مكسيكو سيتي عند الساعة الثامنة صباحاً.

وقال لويس فيليبي بوينتي، رئيس وكالة الحماية المدنية إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار، لكن السلطات علقت جهود الإنقاذ في مناطق تضررت من زلزال الثلاثاء الماضي لمعرفة ما إذا كانت الهزات الجديدة ستعرض العمال للخطر.