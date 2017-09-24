الانتخابات الألمانية اليوم وميركل الأوفر حظاً

برلين (وكالات)

يتوجه الناخبون الألمان اليوم الأحد إلى صناديق الانتخابات لاختيار برلمان جديد للبلاد. واختتمت المستشارة أنجيلا ميركل الأوفر حظا للفوز وكذلك منافسها الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز أمس حملتيهما الانتخابيتين في معقليهما بعد حملة مضنية ترافقت نهايتها مع صعود اليمين القومي.

وتوجهت ميركل (63 عاما) صباح أمس إلى مقر حملتها ببرلين، وقالت لأنصارها «كل صوت له قيمة» في سعيها لولاية رابعة بعد 12 عاما من حكم ألمانيا.

وتوجهت ميركل بعد الظهر إلى دائرتها في منطقة ميكريمبورج-بوميراني في شرق ألمانيا. لكنها لم تختر المناطق الأسهل، حيث قررت الذهاب إلى جرفسوالد التي هزم فيها حزبها أمام حركة «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات المناطق العام الماضي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تشويشا على المستشارة أثناء تجمعاتها الانتخابية من مجموعات صغيرة من أنصار هذا اليمين الشعبوي، تتهمها بفتح ألمانيا في 2015 لمئات آلاف طالبي اللجوء معظمهم من المسلمين.