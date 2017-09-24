بنجلاديش تعلن وقف تدفق اللاجئين الروهينجا

كوكس بازار، بنجلاديش (وكالات)

أعلن مسؤولون في بنجلاديش أمس، أن تدفق اللاجئين الروهينجا توقف تقريباً بعد نحو شهر من اندلاع أعمال العنف في ميانمار التي أدت إلى تهجير نحو 430 ألفاً من أفراد هذه الأقلية المسلمة، فيما تستمرّ الاضطرابات في ولاية راخين في غرب البلاد. ودعت سبع دول أمس الأول، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع للتباحث في أعمال العنف في ميانمار.

وطالبت الدول التي تضم كذلك مصر وكازاخستان والسنغال والسويد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتقديم تقرير أمام مجلس الأمن بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها جيش ميانمار ضد المسلمين من أقلية الروهينجا.

ولم تقدم بنجلاديش تفسيراً لهذا التراجع لكن زعماء الروهينجا عزوا الأمر إلى إخلاء القرى الحدودية في ولاية راخين بالكامل.

وأشار قادة حرس الحدود البنجال إلى أنه بالكاد يمكن رؤية مركب يأتي من ميانمار أو لاجئ يحاول عبور الحدود البرية.