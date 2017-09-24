زلزال في كوريا الشمالية وشكوك في تفجير نووي

بكين (وكالات)

سجل زلزال بقوة 3,5 درجة أمس في كوريا الشمالية قرب موقعها للتجارب النووية، بحسب أجهزة الجيولوجيا الأميركية، وقالت الصين إنه قد يكون ناجماً عن «انفجار»، في حين تحدثت سيؤول عن «زلزال طبيعي».

وفي هذه الأثناء، دخلت طائرات قاذفة أميركية من طراز بي-1بي ترافقها طائرات مقاتلة المجال الجوي الدولي فوق المياه الواقعة شرقي كوريا الشمالية أمس في استعراض قوة قالت وزارة الدفاع الأميركية إنه يظهر مدى الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس دونالد ترامب.

وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاجون إن «هذا أبعد مدى وصلت إليه أي طائرات مقاتلة أو قاذفة أمريكية شمال المنطقة المنزوعة السلاح قبالة ساحل كوريا الشمالية في القرن 21 في تأكيد لمدى الجدية التي نوليها لسلوك كوريا الشماليةالأرعن».

ويأتي هذا الزلزال في وقت يخشى فيه المجتمع الدولي من قيام بيونج يانج بتجربة نووية جديدة وسط تصاعد الحرب الكلامية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.