لندن (رويترز)

اتجه اليورو صوب أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء، بعدما أظهرت مسوح أن نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو ما زال قوياً، لكن المخاوف من حرب تجارية مع الولايات المتحدة أبقت العملة الموحدة داخل نطاقات ضيقة. وصعد اليورو نحو 0.2 بالمئة إلى 1.1712 دولار، بعد أن سجل أقل مستوى خلال اليوم عند 1.1654 دولار في التعاملات المبكرة في لندن. وزادت العملة الموحدة لأعلى مستوى في أسبوعين تقريباً خلال الجلسة السابقة عند 1.1750 دولار.

واستقر الين مقابل الدولار دون تغيير يذكر عند 111.21 ين للدولار، وارتفع قليلاً أمام اليورو والجنيه الإسترليني.

وبلغت عملة البتكوين، أشهر العملات الرقمية في العالم، 8000 دولار أمس الثلاثاء في بورصة بتستامب، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 23 مايو.