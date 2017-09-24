أربيل تغيِّب علم العراق

سرمد الطويل (أربيل)

الدخول إلى أربيل جواً، غير الدخول إلى أربيل براً، فالنزول إلى مطار أربيل، يوحي للمرء بأنه في أرض غير عراقية منذ اللحظة الأولى، إذ لا يوجد علم عراقي، وتستهل المشهد بخريطة الإقليم المزمع انفصاله والتي يتم الترويج لها، وهي تأخذ مساحة كبيرة بين أروقة المطار الذي يجول فيه ويدخله العديد من أصحاب الجنسيات العربية والأجنبية إضافة إلى العراقية.

وقال لي محدثي الذي رافق «الاتحاد» في جولتها بأربيل ضاحكاً «سنجد العلم العراقي فوق أبنية الدوائر الحكومية»، لكننا تجولنا ولم نجد العلم الذي يثبت على أن هذا المكان تابع إدارياً إلى العراق، ووجدناه في صالة أحد الفنادق بجوار الكثير من الأعلام الأخرى العربية والأجنبية ومنها علم إسرائيل.

بدت لنا وجوه الأهالي خائفة من القادم من الأيام، وغالبيتهم بدأوا بتخزين المواد الغذائية، وكانهم يستعدون لحرب قادمة. صاحب محل لبيع المواد الغذائية يدعى «أبو دشتي» يقول: «الناس انقسموا إلى قسمين، بينهم من بدأ بتوفير المال وتحويله إلى العملة الصعبة (الدولار) خوفاً من سقوط العملة العراقية بعد الاستفتاء، وهذا النوع بدأ بالاكتفاء بمواد غذائية بسيطة حفاظا على ما يمتلكون من مال». أما النوع الثاني، كما يقول (أبو دشتي)، فهو من البدء بتخزين المواد الغذائية وشراء قناني المياه، لكنه كان أكثر الناس تخوفاً مما سيؤدي إليه الاستفتاء وما يمكن أن يتمخض عنه من مطالب بالنسبة لحكومة بغداد، أو حرب مستعرة تشتعل ولا يمكن إخمادها بالمفاوضات والحوار. وأكد وهو مدرس متقاعد أن الانفصال عن العراق من دون مشاكل وتشكيل دولة كردية قد يكون الأفضل للشعب؛ لأنه سئم من الحروب والاقتتال والعوز وربما تكون دولته الجديدة تريحه من عذاباته.

في مفوضية الانتخابات والاستفتاء في أربيل، كانت آراء موظفيها شبه متطابقة بضرورة إجراء الاستفتاء؛ لأنه وحسب رأي العديد منهم حقهم الطبيعي في دولة تضمن لهم حقوقهم، وتمنح مستقبل أجيالهم الضمان الكامل مثل الدول المتقدمة، لكن أحدهم وهو موظف كبير في المفوضية قال «إنه غير مسموح لأي أحد منهم بالتصريح الرسمي» لذا فضلوا عدم ذكر أسمائهم. وقال «إن الضمانات المكتوبة قد تغير الموضوع برمته، والضمانات شراكة واضحة ومكتوبة»، لكنه عاد، وقال «لا نثق بحكومة بغداد، لدينا تجارب مريرة معها».

في شوارع أربيل اختلفت الآراء، وإن توحدت في مؤازرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني المسيطر على أربيل بشكل كامل. وكان الاختلاف بين إجراء الاستفتاء أو تأجيله من جهة، وبين مجموعة من المواطنين لا يعرفون لماذا الاستفتاء وأربيل ومناطق كردستان تعتبر شبه مستقلة بقراراتها ووزاراتها وسيطرتها على الكثير من مقدرات هذه المناطق. في نفس الوقت هناك فئة من أهل أربيل على وجه الخصوص لا يعرفون شيئاً عن الاستفتاء وكان أحدهم سائق سيارة أجرة، قال «لماذا تبحثون عن مكان مفوضية الانتخابات أليست الانتخابات في عام 2018»، ويقصد الانتخابات العامة. وعندما فسرنا له بعض تفاصيل الموضوع، قال «أنا حالي حال الكثير من فقراء هذا البلد نبحث عن قوتنا اليومي وأحياناً لا نجده، لا علاقة لنا لا بالاستفتاء ولا من يريده أو يرفضه».

القادمون من مناطق دهوك وكركوك والسليمانية ومن مخيمات النازحين استمعوا إلى كلام بارزاني بعضهم كان مؤيداً له وبعض آخر كان ضده جملة وتفصيلاً. فعبد القادر علي كردي قادم من كركوك اشترك مع أصدقاء له في تظاهرات واحتفالات مؤازرة لبرزاني. بينما قال أحد الأشخاص وهو من أهالي السليمانية، إن مدينته لم تعلن عن قرار الاستفتاء، كما في شوارع أربيل، وإن غالبية مواطني السليمانية لا يقبلون بهذا الشكل من الاستفتاء، الذي قد يؤدي إلى حرب. لكنه أكد أن قرار تقرير المصير حق كردي سيؤخذ ذات يوم.

ومن خلال جولة «الاتحاد» في عموم أربيل، يمكن التأكيد بما لا يقبل الشك أن مبالغ الدعاية والإعلان للتعريف بالاستفتاء وموعده كبيرة جداً وصلت إلى توزيع الملابس التي تحمل خريطة كردستان المقترحة والأعلام الكردية، ورفع اللافتات في كل مكان وفي كل الأبنية الحكومية وغير الحكومية، عدا عن سيارات مخصصة لتوزيع المشروبات على أي تظاهرة مؤازرة للاستفتاء مجاناً، وهو ما حصل في التجمع الكبير في ملعب أربيل.