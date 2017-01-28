الصين تتفوق على أميركا في استثمارات الطاقة المتجددة

ترجمة: حسونة الطيب

تخطط الصين للتفوق على أميركا في مجال الطاقة النظيفة، لتصبح أهم لاعب في السوق العالمية. وزادت الصين خلال العام الماضي، استثماراتها في الطاقة المتجددة بنسبة وصلت إلى 60% لتصل إلى 32 مليار دولار. ويتضمن ذلك، 11 صفقة استثمارية في الخارج بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار دولار لكل صفقة.

وتعتبر الاستراتيجية العالمية للطاقة المتجددة، التي تبنتها الصين، من العوامل المهمة في الزيادة الضخمة في استثماراتها الأجنبية في 2016، والتي تشكل جزءاً من صورة أكبر لهذه الاستثمارات. وأثبتت الصين في السنة الماضية، قوتها الإقليمية من خلال إنشاء بنك آسيا للاستثمار والبنية التحتية، بجانب ضخ أموال ضخمة في بنك التنمية الجديد لدول البريك، الذي خصص قروضه الأولى كافة للطاقة المتجددة.

وبالنظر للاقتصاد الصيني ككل وليس الاستثمارات الأجنبية فحسب، دائماً ما تتفوق الصين على أميركا في الإنفاق على الطاقة المتجددة، حيث تجاوزت استثماراتها 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة في 2015، ما يزيد عن الاستثمارات الأميركية بنحو الضعف، الشيء الذي أسفر عن نمو واضح في قطاع الوظائف.

ومن مجموع وظائف قطاع الطاقة المتجددة العالمي البالغة 8,1 مليون، تستحوذ الصين وحدها على 3.5 مليون، بالمقارنة مع أقل من مليون في أميركا.