«المساءلة القانونية» تهدد كل من يشارك بالاستفتاء

أربيل (الاتحاد)

أكد خبراء سياسيون وقانونيون عراقيون لـ«الاتحاد»، أن حق تقرير المصير لا ينطبق على إقليم كردستان العراق بموجب الدستور، كما أن إصرار الأكراد على استفتاء الاستقلال هو حنث لليمين الدستوري مما يعرضهم للمساءلة القانونية.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن بعض الجهات غير المسؤولة والمتنفذة تهدر طاقات الشعوب في قضايا وهمية، ونزاعات مفتعلة تغذي التفرقة والانفصال. وأكد أن العراق الآن أمام مفترق الطرق فهناك تحديات تنموية وأمنية، وتطلعات شعبية ملحة، لمزيد من الحقوق والحريات، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، ولا سبيل للاستجابة لها إلا عبر التكامل والوحدة والاندماج، ولقد آن الأوان للانكباب على كيفية إعادة اللحمة الوطنية، وتوحيد الكلمة، بنيّة صادقة وإرادة قوية. وشدد على أن البرلمان والتزاما منه بضرورة التضامن، سيظل دائماً منفتحاً على كل المبادرات الإيجابية إيماناً منه بحتمية المصير المشترك والقواسم المشتركة بين أبناء الوطن الواحد.

وتوقعت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي (البرلمان) أن تعم الفوضى وتنتشر النزاعات كنوع من أنواع الحرب الأهلية، فيما إذا أجري استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق غدا الإثنين أو حتى تأجيله إلى مدة معينة. وقالت النائبة حمدية الحسيني عضو اللجنة القانونية (عضو في المفوضية العليا للانتخابات سابقا) إنه لا مسوغ قانوني لإجراء أي استفتاء لانفصال أي منطقة من العراق. وأشارت في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن القانون العراقي والدستور لم يتضمنا بأي شكل من الأشكال قانون أو فقرة لقانون الاستفتاء، ومن سيشارك به ومن هي المناطق المشمولة والتوقيت.

وأكدت أن مجلس الوزراء والبرلمان في إقليم كردستان لا يحق لهما إصدار مثل هذا القانون لأنه مخالف للدستور، باعتبار الدستور اتحادي والإقليم جزء من العراق الذي يخضع للدستور الاتحادي. وأضافت أنه حتى القانون الدولي الذي يحاول إقليم كردستان العراق الاستناد إليه في سعيه للاستفتاء، لا يجيز له هذا الإجراء، لأنه فقط للشعوب المحتلة وليست ضمن دولة وتحت قانون هذه الدولة، وعلى أن لا يؤدي هذا الإجراء إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وبينت الحسيني أن أحد أهم السيناريوهات المتوقعة في حال حصل الاستفتاء أو حتى تأجيله إلى وقت بعينه، هو الحرب الأهلية وزعزعة النظام والاستقرار لأن الأكراد في كل مكان في العراق، وليسوا في منطقة واحدة، وسيؤدي إلى اقتتال بين الأهالي، مشيرة إلى أن قرار إلغاء الاستفتاء بشكل نهائي هو أفضل قرار لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

من جهته، أكد الخبير القانوني في شؤون الدستور العراقي أمير الدعمي أن كردستان لا تستند في طلبها الاستفتاء في أي وقت إلى أي حق قانوني أو دستوري، إلا لمصلحة فئوية حزبية اختص بها الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأفاد في تصريح لـ«الاتحاد» بأن هذه المصلحة لا تمثل الشعب العراقي عموماً والشعب الكردي خصوصاً، فالامتيازات التي لدى الإقليم اليوم لم تكن موجودة في تاريخ الأكراد في المنطقة سابقاً، فهم اليوم يديرون ثلاث محافظات بأنفسهم بميزانية مدعومة من الحكومة الاتحادية، مع حق مغتصب بتصدير النفط، ومع وجود رئيس للجمهورية ووزراء ووكلاء أكراد في الحكومة. وأكد الدعمي أن الأكراد صوتوا كبقية العراقيين على الدستور في عام 2005 على أن العراق دولة فيدرالية موحدة اتحادية، وهذا الدستور لم تنص فقراته من ألفها إلى يائها على موضوع الاستفتاء أو الانفصال أو بما يصرح به البعض حق تقرير المصير الذي لا ينطبق على كردستان والكرد، لأن حق تقرير المصير الذي صدر من الأمم المتحدة عام 1945 هو للدول المستعمرة، وكردستان إقليم لشعب عراقي قوميته كردية شريك في الوطن.

وأوضح الدعمي أنه إذا أراد الكرد الاستفتاء، عليهم الرجوع إلى الدستور بالتعديل بحسب ما جاءت به المادة 126 منه. وأضاف أن السند القانوني في رفض هذا الاستفتاء بما نص عليه الدستور خصوصا، وأن النواب الكرد أقسموا اليمين الدستورية بما جاء بنص المادة 50 منه على وحدة وسلامة أرض العراق وسماءه وماءه، كما أقسم رئيس الجمهورية وهو كردي على نفس الأمر، وإذا ما حنثوا باليمين، فإنهم معرضون للمساءلة القانونية وفق المادة 6/‏61/‏ب من الدستور».