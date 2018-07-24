«المركزي»: الاحتياطيات الإلزامية للبنوك ترتفع 4 مليارات درهم خلال النصف الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بقيمة 4 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2018، لتبلغ 125 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 121 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، وفقاً للبيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

وتظهر البيانات أن الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، ارتفعت خلال شهر يونيو 2018 بقيمة 700 مليون درهم، مقارنة مع رصيدها في مايو الذي سبقه.

وترتفع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك نتيجة ارتفاع الودائع المصرفية لعملاء البنوك لدى القطاع المصرفي بالدولة، حيث يفرض المصرف المركزي على البنوك العاملة بالدولة تجنيب احتياطيات إلزامية بنسبة 14% على الودائع المصرفية تحت الطلب، و1% على الودائع لأجل.

وتظهر البيانات أن القاعدة النقدية في الدولة، قد ارتفعت بقيمة 3.9 مليار درهم، بدعم من الارتفاع في الاحتياطيات الفائضة للبنوك لدى المصرف المركزي التي سجلت نمواً بنسبة 28.7% بقيمة 3.9 مليار درهم، لتبلغ 17.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع رصيدها في مايو البالغ 13.6 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الإلزامية خلال الشهر نفسه. ويشير مسح النقد الشهري الصادر عن «المركزي» إلى انخفاض عرض النقد ن1 الذي يشمل (النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع النقدية) بنسبة 0.9% من 500.1 مليار درهم في نهاية شهر مايو إلى 495.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2018، ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.1% في الودائع النقدية برغم ارتفاع بنسبة 0.4% في النقد المتداول خارج البنوك.