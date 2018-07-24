أبوظبي(وام)
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع بناء منشأة إضافية لإنتاج البولي بروبلين «PP5»، يتم دمجها ضمن منشآت ومصانع مجمع «بروج 3» الحالية، وهو المشروع المشترك بين «أدنوك» وشركة «بورياليس».
ويأتي ذلك تماشياً مع خطط «أدنوك» التي تهدف لزيادة طاقتها الإنتاجية من البتروكيماويات ثلاث مرات، في مركز التكرير والبتروكيماويات التابع لها في الرويس.
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وتماشياً مع برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، سيساهم هذا المشروع في زيادة الإنفاق على المنتجات المحلية ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات ومنشآت البنى التحتية.
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وقال عبد العزيز الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»: «إن الإعلان عن ترسية هذا العقد يمثل تطوراً مهماً في جهود «أدنوك» التي تهدف لتوسعة قدراتها في إنتاج البتروكيماويات، حيث تحقق «أدنوك» تقدماً سريعاً في مساعيها لزيادة القيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية للتحديث والتطوير التي تهدف لترسيخ مكانة أدنوك كشركة عالمية رائدة في مجال التكرير والبتروكيماويات».