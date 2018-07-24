أبوظبي(وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع بناء منشأة إضافية لإنتاج البولي بروبلين «PP5»، يتم دمجها ضمن منشآت ومصانع مجمع «بروج 3» الحالية، وهو المشروع المشترك بين «أدنوك» وشركة «بورياليس».

ويأتي ذلك تماشياً مع خطط «أدنوك» التي تهدف لزيادة طاقتها الإنتاجية من البتروكيماويات ثلاث مرات، في مركز التكرير والبتروكيماويات التابع لها في الرويس.

وتمت ترسية العقد على شركة «تكنيومنت إس بي إيه» إحدى الشركات التابعة لشركة ماري تكنيمونت التي يقع مقرها في مدينة ميلان الإيطالية، والتي تقدم خدمات الهندسة والتوريد والمشتريات والإنشاء لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والكيماويات.

وتماشياً مع برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، سيساهم هذا المشروع في زيادة الإنفاق على المنتجات المحلية ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات ومنشآت البنى التحتية.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المصنع الجديد، والذي سيضيف 480 ألف طن سنوياً من مادة البولي بربلين باستخدام تقنية بورستار خلال الربع الثاني من عام 2021، وستتولى إدارة المصنع شركة «بروج» المشروع المشترك بين أدنوك وبورياليس.

وقال عبد العزيز الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»: «إن الإعلان عن ترسية هذا العقد يمثل تطوراً مهماً في جهود «أدنوك» التي تهدف لتوسعة قدراتها في إنتاج البتروكيماويات، حيث تحقق «أدنوك» تقدماً سريعاً في مساعيها لزيادة القيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية للتحديث والتطوير التي تهدف لترسيخ مكانة أدنوك كشركة عالمية رائدة في مجال التكرير والبتروكيماويات».