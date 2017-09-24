كردستان كرة النار تتدحرج غداً .. والسيناريوهات قاتمة

لهيب عبد الخالق (أبوظبي)

يقف العراق على مفترق طرق خطير، قد يقود إلى تقسيمه، أو اشتعال حرب أهلية ربما تغذيها توترات إقليمية، مع اتجاه إقليم كردستان العراق إلى خطوة انفصالية اعتبرها العالم كله خاطئة ونتائجها ستكون كارثية، ليس على العراق فحسب بل في المنطقة بأسرها. وبانتظار الساعات المقبلة والتي قد تكون فاصلة، تشتعل الاحتمالات والسيناريوهات، وتتسارع خطى الراكضين للتهدئة أو للتأجيج، عشية حلول غد الاثنين 25 سبتمبر الذي اتخذه الأكراد موعدا لإجراء استفتاء الاستقلال عن العراق، والذي قد يجيء بما لا يهوى العراقيون والمجتمع الدولي، وقد تطفئ ساحات الحشود التي رقصت على إيقاع النشيد الكردي (الميدي)، أنوارها لتحيل الأزمة المشتعلة بين إقليم كردستان العراق وبين حكومته المركزية، إلى عقدة بلا حل.

يهدف الاستفتاء الذي أعلنه رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود برزاني إلى التمهيد لإقامة «الدولة الكردية» في حدود كردستان العراق، لكنها قابلة للاتساع لتصل لاحقا إلى إيران وعمق تركيا وشمال سوريا. وقد استبق أكراد العراق هذا الحلم بالتوسع فامتدوا على المناطق المتنازع عليها والتي ليست ضمن حدود الإقليم الكردي المرسومة حدوده بعد سقوط العراق في عام 2003، والتي حددها دستور ما بعد الاحتلال بثلاث محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك.

أثار الاستفتاء والنزوع الكردي للانفصال غضب العراقيين وحفيظة العالم، ورأى الجميع أن الإصرار على «النزعة القومية» هو عنصرية بحتة، فقد انتهى زمان «الدولة القومية» التي رسخها مؤتمر ويستفاليا عام 1648، واتجه العالم منذ أكثر من نصف قرن إلى «التعددية» المجتمعية التي خلقتها العولمة. وكما هو معروف فإن العولمة «تقلل من أهمية الحدود وتسعى جاهدة إلى تذويبها، وهي إلى ذلك دعوة إلى تذويب الحدود الإقليمية»، ووفقا لتلك التعددية صنعت أوروبا دولها الحديثة التي تتعدد فيها القوميات والأجناس وسعت إلى خلق مجتمعات مندمجة بتنوعاتها العرقية والدينية وذوبت الحدود، وركزت على الإنسان وحقوقه المتساوية.

وتؤكد دراسة لمعهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية أنه «لم تعد شعارات الأحزاب القومية قادرة على تخدير تلك الأسئلة بخطاباتها الرومانسية، ولا يستطيع تعبير الموت من أجل الاستقلال، تحريك وتحشيد الناس كلما اقتضت المظلومية السياسية». وتضيف «أنها أسئلة لا تجاري لغة سياسية شعبوية حول استحالة العيش المشترك في العراق، فيما العيش المشترك حتى في أدنى مستوياته السياسية، غير موجود في إقليم كردستان، وذلك بسبب الاستفراد وسوء الاستخدام المخيف للسلطة والثروة».