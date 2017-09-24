خطة إنسانية واسعة النطاق بعد تحرير الرقة



تاريخ النشر: الأحد 24 سبتمبر 2017 نيويورك (وكالات) قال بريت ماكغورك، الموفد الأميركي إلى التحالف الدولي إن «داعش» انسحب نحو آخر 3 أحياء له في الرقة، وإن هناك خطة إنسانية واسعة النطاق ستنفذ بعد الخروج الكامل للتنظيم من المدينة. وأضاف ماكغورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن «نهاية المعركة بالرقة تلوح بالأفق»، مشيرا إلى أن المقاتلين انسحبوا بالفعل نحو آخر 3 أحياء لهم في المدينة. مذكرا بأن التنظيم: «خطط وقاد منذ وقت ليس ببعيد اعتداءات إرهابية ضخمة في إسطنبول وباريس وبروكسل» انطلاقا من معقله في سوريا. وقال ماكغورك للصحفيين: «بمجرد انتهاء المرحلة العسكرية، لدينا خطة إنسانية لما بعد النزاع مهمة جدا وجاهزة للتنفيذ»، مضيفا أنه تم بالفعل تحديد مئات المواقع من أجل تنفيذ عمليات إزالة فورية للألغام.