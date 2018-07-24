«عالم وارنر براذرز» تفتح أبوابها أمام الزوار بجزيرة ياس

رشا طبيلة (أبوظبي)

تفتح مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم، التي تحمل علامة «وارنر براذرز» العالمية الشهيرة، أبوابها أمام الزوار اليوم، لتساهم بالتكامل مع المرافق الترفيهية الأخرى في جزيرة ياس في زيادة الحركة السياحية بنسبة تقدر بـ11% العام الجاري، من خلال استقطاب نحو 5.4 مليون نزيل فندقي في أبوظبي.

وقامت بتطوير المدينة شركة «ميرال»، بالشراكة مع «وارنر براذرز إنترتينمنت»، باستثمارات بلغت مليار دولار.

وتوقع معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»، في تصريحات صحفية أمس، على هامش جولة للصحفيين في مرافق المدينة، أن تساهم مدينة «عالم وارنر براذرز» في تعزيز الحركة السياحية لأبوظبي عامة ولجزيرة ياس بشكل خاص، حيث من المتوقع أن تشهد جزيرة ياس نمواً بنسبة 10% العام الجاري في عدد زوارها مقارنة بالعام الماضي، والتي استقبلت خلاله 27 مليون زائر.

وأضاف «تشير توقعاتنا إلى أن أبوظبي ستشهد زيادة بنسبة 11% في عدد نزلائها بنهاية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حيث استقطبت نحو 4.9 مليون زائر».