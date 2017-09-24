المئات يشيعون جثماني معارضة سورية وابنتها في إسطنبول

إسطنبول (وكالات)

شيع مئات من أبناء الجالية السورية في مدينة إسطنبول أمس، المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها الصحفية حلا، بعد أن عثرت عليهما الشرطة التركية مقتولتين في منزلهما بمدينة إسطنبول.

وانطلقت الجنازة من مسجد الفاتح بحضور ممثلين عن الائتلاف السوري المعارض. وعقب صلاة الجنازة، ردد المشاركون العديد من الهتافات المنددة بمقتل الصحفية الشابة ووالدتها. من جهتها، قالت شذى بركات شقيقة المعارضة السورية عروبة بركات، «مهما تألمنا ومهما دفعنا من دمائنا، فإننا ماضون في تحقيق أهداف ثورتنا اللي قتلت عروبة، وهي تدافع عنها وفي سبيلها». فيما علق معن بركات شقيق عروبة: «النظام المجرم يستهدف معارضيه، وينعم في قصر الرئاسة المملوك للشعب السوري، حلا هي الثورة، وعروبة هي الثورة، لأنهم عاشوا لها وبها واستشهدوا في سبيلها». وأضاف معن «إذا اعتقد النظام أنه بذلك يثنينا عن استكمال ثورتنا فإنه مخطئ، عروبة كانت تتمنى الشهادة ونالتها لأنها تدافع عن الوطن».