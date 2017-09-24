الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا



تاريخ النشر: الأحد 24 سبتمبر 2017 إسطنبول (وكالات) ذكرت مصادر عسكرية تركية أن تعزيزات عسكرية تركية إضافية وصلت أمس إلى قضاء إسكندرون بولاية هطاي الحدودية مع سوريا. ونقلت وكالة «أناضول» التركية عن المصادر العسكرية قولها إن قطار شحن محملا بعربات وسيارات إسعاف عسكرية وصل محطة القطارات في إسكندرون، موضحة أن التعزيزات أرسلت وسط تدابير أمنية مشددة، وستعمل على دعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا. يذكر أن الجيش التركي أرسل خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سوريا بولايتي كليس وهطاي جنوبي البلاد.