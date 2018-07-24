«وارنر براذرز» تنعش ذكريات الطفولة وتحظى بإعجاب الجمهور

لكبيرة التونسي(أبوظبي)

عندما تلج هذه البقعة من الأرض تشعر أنها ملكك وحدك، فضاء يتسع لأحلامك، ويمنحك متعة السفر إلى الطفولة، هذا ما عبر عنه مجموعة من زوار الوجهة الترفيهية الأكثر جاذبية في أبوظبي، والتي ستشكل أيقونة من أيقونات عالم الترفيه والرفاهية في الإمارة، إنه عالم وارنر براذرز التي طورتها شركة «ميرال» بالشراكة مع «وارنر براذرز إنترتينمنت» العالمية، والتي تفتح أبوابها أمام الزوار، اعتباراً من اليوم، والتي تضم ست مناطق للترفيه العائلي المتميز على مساحة تناهز 1.65 مليون قدم مربع.

عالم من الحكايات والأساطير، يرحل بزواره إلى عالم من الدهشة لترقب كل تفاصيله الأسطورية، فتستسلم لذلك الانبهار والخيال وتمسك بلحظات جميلة لا تريدها أن تنتهي، هكذا قالت نسرين الدجاني من الأردن، والتي عبرت عن سعادتها الكبيرة بحضورها حفل الافتتاح واعتبرت نفسها محظوظة بهذه اللحظة التاريخية، مؤكدة أن الحدث الكبير صادف عيد ميلاها وأعادها لزمن الطفولة، مؤكدة أن المدينة وما تتيحه من متعة أنساها سنها الحقيقي، وقالت: «غنيت مع باكس باني، ورأيت باتمان الذي كنت معجبة بشخصيته أيما إعجاب وأنا طفلة، كما جربت لعبة الجوكر والألعاب الأسطوانية المصحوبة بمؤثرات مختلفة كرشات الماء وأصوات الضحك وانبعاثات الدخان، هذه المدينة بما أتاحته لي من متعة عزلتني عن العالم وأشعرتني أنني أمسك بلحظات سعيدة لا أريدها أن تنتهي».

ترفيه عائلي

من جهته، عبر جيرارد فيل من ألمانيا ومقيم بدبي لمدة 14 عن سعادته بحضوره حفل الافتتاح، واعتبر ذلك حدثاً سعيداً بالنسبة له، مؤكداً أنه زار العديد من الأماكن الترفيهية حول العالم، لكن يبقى عالم وارنر براذرز أكبر وجهة ترفيهية عائلية متكاملة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وقال:«لا تملك سوى أن تعود إلى أحلام الطفولة التي ستعيشها مع أسرتك داخل هذه الأيقونة التي ستشكل لا محالة علامة من علامات الترفيه المدهشة في أبوظبي» وأكد أنه سيأتي أكثر من مرة مع ابنته ذات ست سنوات وزوجته للاستمتاع أكثر بجميع الألعاب في المدينة الترفيهية، لاسيما أنها توفر أكثر من 20 مطعماً و22 متجراً و29 لعبة، ويتطلب الأمر أكثر من زيارة.