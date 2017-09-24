«قسد» تعلن سيطرتها على أكبر حقل غاز في دير الزور

دمشق (وكالات)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس، أنها انتزعت السيطرة على حقل كبير للغاز الطبيعي في محافظة دير الزور السورية من تنظيم «داعش» بعد أيام من القتال بالقرب من الضفة الشرقية لنهر الفرات. وقال القيادي في القوات أحمد أبو خولة، إن حقل غاز كونوكو هو الأول من نوعه الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية منذ أن بدأت هجوما هذا الشهر للسيطرة على المحافظة الواقعة في شرق سوريا.

بدورها، نفت مصادر في محافظة دير الزور سيطرة قوات سورية الديمقراطية على حقل غاز كونيكو. وقال أحمد الرمضان مدير شبكة «فرات بوست» التي تنقل أخبار المناطق الشرقية من سورية إن «قوات المارينز الأميركية هي التي سيطرت على حقل الغاز، عند الساعة السابعة من مساء الجمعة بعد هروب مسلحي داعش من الحقل الذي تعرض لأضرار كبيرة بسبب القصف الكثيف العنيف من المقاتلات والمدفعية». ونفى رمضان دخول قوات سورية الديمقراطية إلى الحقل، قائلا «دخل بعض عناصر قوات سورية الديمقراطية وهم من المكون العربي إلى بداية الحقل ثم خرجوا منه بعد ذلك وبقي الحقل تحت سيطرة القوات الأميركية».

وفي دير الزور أيضاً، أعلنت قوات النظام تمكنها من السيطرة على قرى معدان عتيق ومظلوم والتبني بريف دير الزور وأجزاء من حي الخشام على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وقال مصدر عسكري سوري إن «ريف دير الزور الغربي أصبح تحت سيطرة القوات الحكومية والقوات الرديفة، وأن القوات تتقدم باتجاه بلدة معدان أول مدينة في ريف الرقة الجنوبي، والتي لا تزال تحت سيطرة عناصر داعش». وأشار إلى أن المقاتلات السورية والروسية تقوم بقصف مواقع التنظيم شرق مدينة معدان تمهيداً لتقدم القوات وفي سياق آخر، قتل 11 مدنيا في قصف جوي ومدفعي فجر أمس، على مناطق متفرقة من محافظتي إدلب وحمص سوريا. وقال مصطفى حاج يوسف مسؤول الدفاع المدني في إدلب، إن طيرانا حربيا (لم يتم التأكد من هويته) نفذ 30 غارة جوية على الأقل على مدينتي خان شيخون وسراقب، و5 بلدات في إدلب. وأفاد مسؤول فرق الدفاع المدني المعروفة باسم «الخوذ البيضاء»، أن الغارات أسفرت عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 مدنيا، بينهم 5 من فرقه. وأضاف «الطيران الحربي لا يزال ينفذ غارات على مساحة تبلغ 100 كم، ولم نتمكن من التأكد من عدد الضحايا على وجه الدقة». وبلغت حصيلة قتلى القصف المستمر على إدلب لليوم الخامس على التوالي 42 مدنيا. وفي مدينة تلبيسة شمالي محافظة حمص، قتل 4 مدنيين إثر تعرض المدينة لهجمات بالمدافع من قبل النظام السوري، بحسب مصادر طبية في مستشفى تلبيسة.