السويدي يحصل على وسام الشمس المشرقة الياباني

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

منحت الحكومة اليابانية معالي عبد الله ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المدير العام السابق لشركة بترول أبوظبي الوطنية « أدنوك « وسام الشمس المشرقة ذو الأشعة الذهبية مع شريط الرقبة - الذي يمنحه إمبراطور اليابان للشخصيات التي قدمت مساهمات ملموسة لليابان وعلاقاتها مع بلدانهم على الصعد كافة - وذلك تقديرا لإسهاماته المتميزة في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات واليابان.

وقلد كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة السويدي الوسام خلال حفل الاستقبال، الذي أقيم أمس الاول في فندق انتركونتينينتال أبوظبي، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية « أدنوك « ومجموعة شركاتها وعدد من المسؤولين في الدولة وممثلين عن الشركات والكيانات اليابانية في أبوظبي.

وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في كلمة خلال الحفل: «إن هذا التقليد بوسام الشمس المشرقة للزميل عبدالله ناصر السويدي، وهو أحد قادة شركة أدنوك في فترة حرجة وصعبة، وإنني أعرفه جيداً وتخرجنا جميعاً من هذه المدرسة العريقة«أدنوك»، التي تعلمنا فيها القيادة والتسامح والانفتاح على الآخر وكيف يمكن تبادل الثقة مع الآخرين». وأضاف «أن التواجد اليوم يجسد التعاون مع اليابان بين شركة«أدنوك» والشركات اليابانية، وإنني قضيت فترة في حياتي المهنية في اليابان وتعرفت على الثقافة اليابانية وأكملت دورات هناك في اللغة اليابانية أيضاً، وكذلك الإدارة والقيادة، وأثق في أن عبدالله ناصر السويدي مفاوض جيد، وكان له دور مهم في خدمة العلاقات بين البلدين التي اهتمت بها القيادة الرشيدة». وقام السفير الياباني كانجي فوجيكي لدى الدولة بتقليد وسام الشمس المشرقة إلى عبدالله ناصر السويدي الرئيس السابق لشركة بترول أبوظبي الوطنية ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للطاقة النووية، تقديراً على جهوده.