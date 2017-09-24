تحرير طريق استراتيجي يربط صلاح الدين بتكريت

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أفاد مصدر في الجيش العراقي أمس، أن القوات الأمنية حررت طريقا استراتيجيا يربط المناطق الشمالية من محافظة صلاح الدين مع مدينة تكريت مركز المحافظة، بعد معارك عنيفة مع تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال النقيب بقيادة عمليات صلاح الدين سعد محمد، إن «القوات العراقية سيطرت ظهر أمس على الطريق الاستراتيجي الرابط بين قضاء طوزخرماتو شمالي محافظة صلاح الدين ومدينة تكريت». وأوضح أن «تنظيم داعش حاول إعاقة تقدم القطعات العسكرية عبر السيارات المفخخة والقناصين»، مؤكدا أن «اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين خلفت قتلى وجرحى من داعش والقوات الأمنية»، دون أن يتسنى له تحديدها على وجه الدقة. وتابع «القوات الأمنية حررت منطقة الزركة في المحور الشرقي من قضاء الشرقاط، بعد معارك محدودة مع المسلحين الذين فروا إلى عمق المناطق الحدودية مع محافظة كركوك». وفي سياق متصل، استعادت القوات العراقية 9 قرى من سيطرة التنظيم، بعد ساعات من انطلاق معارك اليوم الثالث لتحرير مناطق شمالي محافظة صلاح الدين وجنوبي كركوك. وقال الملازم في قوات الرد السريع خالد سهيل الناصري «قوات من الشرطة الاتحادية والرد السريع، بالإضافة إلى قوات الجيش ومكافحة الإرهاب، حررت قرى تل محمد، وشاطي، والاغر، وتل الاغر، والجدر، وتل أم العظام، وتل الورد شرقي قضاء الشرقاط». ولفت الناصري إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضا من تحرير قريتي «جوكيس ودوسرة السفلى» التابعتين لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك. كما دخلت القوات العراقية ناحية الزاب في كركوك، وحررت القرى المحيطة بها. وقال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن «القوات العراقية دخلت ناحية الزاب، وحررت قرى شميط والزرارية، وبدأت بتمشيط أحياء المدينة التي تقع على ضفة نهر الزاب الشمالية». وأضاف المصدر أن «عناصر داعش فروا هاربين تاركين أسلحتهم وعجلاتهم، وعبروا نهر الزاب سباحة باتجاه قرى قضاء الحويجة»، مضيفا أن القوات شرعت بالانفتاح على ضفة النهر لتطهيرها، ومن ثم عبور نهر الزاب نحو الحويجة. وفي محور غربي دجلة، وصلت القوات إلى مشارف قرية الزوية كبرى القرى التي مازالت تحت سيطرة «داعش» غربي النهر، وسط هروب عناصر التنظيم وانعدام مقاومتهم.

إلى ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية عن كشف شبكة إرهابية تخطط لتنفيذ هجمات في بغداد والمحافظات الجنوبية، كانت تنوي استهداف تجمعات الزائرين ومواكب عاشوراء بوساطة مهاجمين انتحاريين. وأعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، التابعة لقيادة العمليات المشتركة في بيان، أن «قوة من استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من كشف شبكة إرهابية تخطط لعمليات إرهابية داخل العاصمة وباقي المحافظات الجنوبية، تستهدف من خلالها تجمعات الزوار والمواكب الحسينية خلال شهر محرم». وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن قتل ثلاثة انتحاريين والعثور على حقائب محمولة وأحزمة ناسفة جاهزة للتفجير ومواد أخرى.