«اقتصادية أبوظبي» توقع اتفاقية تعاون مع «ألغوريثم»

أبوظبي (وام)

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الخدمات التكنولوجية المتكاملة «ألغوريثما»، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشاريع مرتبطة بمبادرات واستراتيجيات التحول نحو التكنولوجيا الرقمية.

وقع الاتفاقية بمقر شركة الغوريثما، خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة، والدكتور صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة ألغوريثما، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق مركز للتميّز في «البلوك تشين» في مقر «كريبتو لابز» في مدينة مصدر في أبوظبي، يعمل على نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، تماشياً مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى دعم الاستثمارات في حلول التكنولوجيا والابتكار والبلوك تشين، بما يعزز من مكانتها الريادية في مؤشرات التحول الرقمي.

وبموجب الاتفاقية، يقدم مركز التميز في البلوك تشين، خدماته لتمكين الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة من إدارة البحوث والبرامج البحثية الخاصة بها باستخدام أحدث البرمجيات والمنصات التكنولوجية القائمة على البلوك تشين، إلى جانب توفير برامج للريادة والتدريب على أفضل الممارسات في المجالات ذات الصلة.

وتتضمن الاتفاقية بين الجانبين استضافة الفعاليات المشتركة وإطلاق مبادرات من خلال مركز التميز في البلوك تشين، إلى جانب العمل مع خبراء في هذا المجال مع الحكومة والأوساط الأكاديمية، وكذلك الشركاء المستثمرين للتقييم والاستثمار في تطورات البلوك تشين الأكثر أهمية، ومعالجة المخاطر والتحديات في تنفيذ واستخدام هذه التقنية.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، وذلك من خلال تحقيق تحوّل جذري في تقديم الجيل الجديد من الخدمات والمشاريع القائمة على التكنولوجيا الرقمية، وتطوير البنية التحتية وحوكمة الإجراءات والعمليات والابتكار، واستشراف المستقبل، بهدف إرساء اقتصاد قائم على العلوم والتكنولوجيا.

وأشاد الدكتور صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة ألغوريثما، بهذه الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الرامية إلى تعزيز الجهود المشتركة، والاستفادة من الخبرة الواسعة التي تحظى بها الدائرة في هذا المجال.