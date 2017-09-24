بغداد وأنقرة تدعوان للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية

سرمد الطويل، وكالات (بغداد، أنقرة)

أكد رئيس الأركان التركي ونظيره العراقي رفضهما للاستفتاء في إقليم كردستان، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وحذر المتحدث باسم الرئيس التركي من أن الاستفتاء «ستكون له تداعيات في المنطقة»، فيما وصفه رئيس الوزراء التركي ب«قرار خاطئ ومغامرة»، وعقد وفد من حكومة إقليم كردستان محادثات مع الحكومة العراقية في بغداد حول الاستفتاء، وأكد رئيس الوزراء العراقي على عدم دستورية الاستفتاء، وتم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن يعقده رئيس الإقليم مسعود بارزاني بشأن الاستفتاء إلى اليوم.

وبحث رئيس الأركان التركي خلوصي أكار ونظيره العراقي عثمان الغانمي أمس، في أنقرة، استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية إن «الجانبين بحثا التطورات المهددة لاستقرار المنطقة وعلى رأسها الاستفتاء غير المشروع الذي يزمع الإقليم الكردي إجراءه في 25 سبتمبر الجاري».

وأكد البيان على «وحدة أراضي العراق وأهمية المكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية كافة ومنها داعش وحزب العمال الكردستاني والتعاون المشترك في تحقيق أمن الحدود».