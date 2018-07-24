«غرفة أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الكورية للاستثمار المالي

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع الجمعية الكورية للاستثمار المالي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة مع الوفد التجاري الكوري في مبنى الغرفة صباح أمس. وقع المذكرة عن الجانبين، إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي و يونج ون كون – رئيس مجلس الجمعية الكورية للاستثمار المالي، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الغرفة، وممثلي الجهات المشاركة في الاجتماع. ورحب المحمود بتوقيع مذكرة التفاهم، موضحاً أن الجمعية الكورية للاستثمار المالي تعتبر من المؤسسات الرائدة، التي توفر العديد من الخدمات لتطوير سوق رأس المال وحماية المستثمر.

أكد خلال كلمته الترحيبية في بداية الاجتماع، أن العلاقات الإماراتية والكورية الجنوبية، قد شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، وذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1980 وحتى اليوم.

فقد اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهما، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواصلة السعي، وبذل الجهود لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وأضاف أن دولة الإمارات تعد حالياً أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا الجنوبية في المنطقة، كما تعد كوريا الجنوبية واحدة من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص. وأشار إبراهيم المحمود إلى أن علاقة غرفة أبوظبي مع كوريا الجنوبية هي علاقة استثنائية وطيدة، تكللت بافتتاح المكتب التجاري التمثيلي للغرفة في العاصمة الكورية سيؤول في عام 2015، وذلك في إطار الاستراتيجية الهادفة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، وجذب المزيد من الشركات الكورية للاستثمار في القطاعات التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وكذلك تعريف الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كوريا الجنوبية ودعم هذه الشركات في إقامة شراكات وتعاون اقتصادي واستثماري مثمر يعود بالنفع على الجانبين. وقال المحمود، إن عضويات الشركات الكورية المسجلة في غرفة أبوظبي بلغت 77 شركة في عام 2018.

مشيراً إلى أن هذه الزيارة للوفد التجاري الكوري، وما صاحبها من توقيع لمذكرة التفاهم، أتت لتضيف المزيد من الأهمية والتميز، لما ستشهده العلاقة الاقتصادية بين غرفة أبوظبي وجمهورية كوريا الجنوبية. من جهته، أكد يونج ون كون – رئيس مجلس الجمعية الكورية للاستثمار المالي، على أهمية إبرام مذكرة التفاهم التي من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين الجمعية وغرفة أبوظبي، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين أبوظبي وكوريا الجنوبية، والتي ستعززها مذكرة التفاهم في ظل ارتفاع معدلات التبادل التجاري سنوياً، وذلك لجذب مزيد من مؤسسات القطاع الخاص الكورية للاستثمار، وإطلاق الأعمال التجارية في إمارة أبوظبي.

وعلى هامش الاجتماع، شارك كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وشركة الدار العقارية وحديقة الحيوانات في مدينة العين، في تقديم عروض تقديمية حول وجهاتهم وشركاتهم، بغية تعريف الوفد التجاري الكوري على فرص الاستثمار السانحة في إمارة أبوظبي.