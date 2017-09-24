تونس توقف رجلي أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد

تونس (د ب أ)

أوقفت السلطات التونسية أمس اثنين من رجال الأعمال، يشتبه بتورطهما في فساد مالي، ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد بدأتها الحكومة قبل أشهر. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بالحكومة أمس قوله، إن الأمن أوقف رجلي أعمال بجهة صفاقس «وسط تونس» على صلة بقضايا تهريب وتهرب ضريبي، وإغراق السوق الموازية بسلع مقلدة. وقال المصدر: «تم إيقاف رجلي الأعمال وديع الرقيق وجوهر دمق، ومداهمة المستودعات التابعة لهما، وحجز البضاعة الموجودة فيها وغلقها». وأضاف أن الحكومة تعمل منذ مدة على ملفيهما ولديها إثباتات تؤكد تورطهما في قضايا فساد. وأشار إلى أن الحملة مستمرة وستشمل إيقافات أخرى في الأيام المقبلة على صلة بشبكات فساد تنشط في التهريب والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وكانت الحكومة بدأت حملة إيقافات لرجال أعمال متورطين في فساد منذ مايو الماضي أدت إلى إيقاف ما لا يقل عن 10 وإخضاع ثمانية من بينهم للإقامة الجبرية، مع مصادرة أملاكهم بعد ثبوت جنيهم لأرباح طائلة بطرق غير شرعية.

.. وتفرج عن صيادين إيطاليين وتحتجز مركبهم

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن وحداتها العسكرية أفرجت عن صيادين إيطاليين كانت ضبطتهم في وقت سابق، وهم بصدد الصيد الممنوع، داخل منطقة الصيد الخاصة التونسية. وأكدت الوزارة، في بيان لها نشرته أمس السبت أن الوحدات العسكرية أفرجت عن طاقم مركب الصيد بالجرّ الإيطالي «آنا مادري مازاريس» في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت. ويشار إلى أن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن السلطات التونسية ما زالت تحتجز المركب في ميناء مدينة صفاقس، جنوب وسط شرق البلاد، وطلبت من صاحب المركب دفع غرامة مالية تقدر بـ69 ألف أورو، كما حجزت قرابة الثلاثة أطنان من سمك «الجمبري» بقيمة تقارب 40 ألف أورو، ومائة صندوق من الأسماك المختلفة.كما أشارت مواقع إخبارية إيطالية، إلى أن عديد المراكب الإيطالية تصطاد على بعد 35 ميلاً شمال شرقي جرجيس، جنوب شرقي البلاد، تحت حراسة خفر السواحل الإيطالي.