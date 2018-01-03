جمهور ملقا يطالب برحيل رئيسه «القطري»

أبوظبي (موقع 24)

احتشد جمهور نادي ملقا الإسباني في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني، مهاجماً رئيس النادي، القطري عبدالله آل ثاني، مطالبا إياه بترك النادي بسبب احتلال الفريق المركز قبل الأخير في المسابقة.

وحضر عدد كبير من المشجعين إلى مركز التدريبات وهتفوا ضد الرئيس «ارحل يا آل ثاني»، وضد المدرب «ارحل يا ميتشيل»، وكذلك ضد اللاعبين «اللاعبون مرتزقة». ويحتل نادي ملقا المركز الـ19 برصيد 11 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز الأخير لاس بالماس بالرصيد نفسه، وذلك بعد مرور 17 جولة من الدوري الإسباني.