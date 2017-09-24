حفتر يحذر السبسي من عمليات إرهابية تستهدف تونس

تونس (وكالات)

كشفت مصادر أمنية تونسية مطلعة، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، حمل معه خلال زيارته الأخيرة إلى تونس، ملفات ذات «صبغة أمنية» تتعلق بوجود تهديدات إرهابية خطيرة، تستهدف تونس انطلاقاً من الأراضي الليبية. وقالت المصادر لـ «إرم نيوز»، إن المشير خليفة حفتر شرح للرئيس التونسي، الباجى قائد السبسي، حقيقة المخاطر الأمنية القائمة، كما أبلغه بأن ما يحصل في ليبيا يشكل خطراً محدقاً على الأمن القومى التونسي.

وأكدت المصادر، أن حفتر قدّم ملفات وأدلة قوية على ضلوع «متطرفين» تونسيين في عمليات إرهابية استهدفت الجيش الليبي، كما حذّره من أن بعض عناصر هذه الجماعات تخطط لشن هجمات وشيكة على تونس انطلاقاً من التراب الليبي. وبحسب المصادر ذاتها، استدعى الرئيس التونسي عقب زيارة المشير خليفة حفتر، قيادات الجيش لاجتماع لمناقشة «المخاطر الإقليمية»، حسب ما جاء في البيان الصادر عن الرئاسة التونسية.

وأكد البيان الرئاسي أن الاجتماع تناول الوضع العام في القوات المسلحة والوضع الأمني والعسكري، وطنيّاً وإقليمياً، ولفت الرئيس التونسي في هذا الاجتماع إلى ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود التونسية الليبية «تحسباً من المخاطر القادمة من ليبيا نتيجة عدم استقرار الأوضاع فيها».