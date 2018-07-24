ورشة عمل في عجمان حول ريادة الأعمال



تاريخ النشر: الأربعاء 25 يوليو 2018 عجمان(الاتحاد) نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب، ورشة عمل حول ريادة الأعمال وذلك ضمن مبادرة «ريادة»، بحضور أكثر من 50 مشاركاً للتعرف على مواصفات رائد الأعمال وخطوات النجاح في تنفيذ المشاريع الخاصة، ومدى توجه حكومة الإمارات إلى دعم القطاع الاقتصادي وتحفيز الشباب لدخول عالم ريادة الأعمال. شهد الورشة التي استضافها مركز شباب عجمان، محمد بن خليفة بن سالمين العرياني عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وأحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار في غرفة عجمان، وجميلة كاجور مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري في غرفة عجمان، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ورواد الأعمال. قدم الورشة الباحث والمحاضر في ريادة الأعمال قارئ الاقتصاد جاسم البستكي، والذي أكد على أهمية ريادة الأعمال ومساهمتها في القطاع الاقتصادي وتوفير فرص عمل، مثمناً توجيهات القيادة الرشيدة وتوفير الحكومة لبيئة جاذبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير منصات تدريب علمية وعملية لرواد الأعمال ومنصات تسويقية ومؤسسات معنية بدعهم وتوفير عناصر النجاح. وقدم للحضور العديد من قصص النجاح والتجارب للاستفادة منها، موضحاً للحضور أن ريادة الأعمال تلزمها العديد من الصفات ومنها الجرأة على اتخاذ القرار، والرغبة والعزيمة في النجاح والاعتماد على النفس.