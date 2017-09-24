السودان: قتلى باشتباكات بين الجيش ومهربي بشر

الخرطوم (وكالات)

أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني سقوط 19 قتيلاً إثر اشتباكات بين قواتها ومهربي بشر على حدود السودان مع مصر وليبيا. وقال القائد الميداني في الحدود لقوات الدعم السريع المقدم حسن محمد عبد الله، إن قواته «اشتبكت على الحدود السودانية المصرية الليبية مع أكبر عصابات مسلحة تعمل في الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية». ونشطت قوات الدعم السريع بقيادة اللواء محمد حمدان دقلو «حميدتي» منذ يوليو 2016 في عمليات لتمشيط الصحراء الغربية بشمال السودان، للحد من الهجرة غير الشرعية.

وقال القائد الميداني لهذه القوات في الحدود، إن قواته الدعم السريع تمكنت، الجمعة، من توقيف 41 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة قرب حدود السودان مع مصر وليبيا، في طريقهم إلى ليبيا. وأكد القبض على سبعة من أكبر قيادات المهربين التي تعمل في الاتجار بالبشر وقتل 17 من أفراد العصابات.