4.3 مليار درهم أرباح «اتصالات» النصفية بنمو 6%

أبوظبي(الاتحاد)

حققت «مجموعة اتصالات» 4.3 مليار درهم أرباحاً صافية موحدة في النصف الأول من عام 2018 بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، بنمو 6% ، وستوزع المجموعة أرباحاً بقيمة 40 فلساً للسهم عن النصف الأول .

وارتفعت قيمة الإيرادات الموحدة لـ «مجموعة اتصالات» في النصف الأول من عام 2018، لتصل إلى 26.2 مليار درهم بزيادة سنوية بلغت نسبتها 4% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2017.

وصل عدد مشتركي «مجموعة اتصالات» الإجمالي في النصف الأول من عام 2018 إلى 144 مليون مشترك، بنسبة زيادة سنوية بلغت 4%، فيما ارتفعت قاعدة مشتركي خدمة الاتصال الصوتي عبر تقنية (VOLTE) إلى أكثر من مليون مشترك.

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»: إن النتائج المالية لمجموعة اتصالات في النصف الأول من هذا العام أظهرت المكانة الريادية التي تحتلها المجموعة في قطاع الاتصالات، حيث سنُواصل التركيز على الابتكار وإطلاق الحلول الرقمية الحديثة، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثنائية الواعدة لخدمة القطاعات المختلفة.

وأضاف: «يأتي الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس مؤخراً، دليلاً على الجهود الدؤوبة التي بذلتها «اتصالات» سعياً إلى تمكين التحول الرقمي في الدولة.

وأوضح السويدي أن الأداء المالي الجيد للمجموعة يمهّد الطريق للاستثمار في الحلول المستقبلية، مما يُمكّن «اتصالات» من تقديم حلول مبتكرة من شأنها إثراء قطاع الاتصالات، ودعم آليات العمل المبتكرة. وأضاف السويدي، أتقدم بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الرؤية الثاقبة وعلى الدعم الدائم والمستمر لقطاع الاتصالات، كما أود أن أشكر العملاء والمساهمين على ثقتهم الكبيرة التي حفّزت مجموعة اتصالات على مواصلة التقدم. وأشاد بجهود فريق الإدارة في «اتصالات» في تمكين «الرؤية الرقمية»، عبر التركيز على استراتيجية المجموعة طويلة الأمد للنمو وتقديم قيمة مضافة للمشتركين والمساهمين.

من جانبه، قال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»:«إن نتائج اتصالات للنصف الأول من العام الحالي هي ثمرة الجهود المخلصة التي بذلتها المجموعة في سبيل دفع وتيرة النمو والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام بالأولويات الاستراتيجية التي من شأنها تمكين المستقبل الرقمي، وتحويل المنظومات المختلفة إلى بيئات رقمية، تحفّز الابتكار عبر كافة الأعمال». وأضاف العبدولي:«نفخر بأن نكون الشركة الأولى في قطاع الاتصالات التي تنجح في إطلاق أول نطاق عريض متنقل فائق السرعة لشبكة الجيل الخامس في المنطقة، كما أصبحت «إكسبو 2020 دبي» أول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس من اتصالات، ليكون هذا التعاون الاستراتيجي بمثابة عهد جديد لانبثاق قدرات الاتصال الرقمي، والاستفادة من الإمكانات الضخمة التي توفّرها تقنية الجيل الخامس».

وأوضح العبدولي:«في الوقت الذي تقدم فيه «اتصالات» تقنيات حديثة أو تُطلق خدمات مبتكرة جديدة، فإن إنجازاتها تنتشر في شتى جوانب الأعمال، وتتكامل بسلاسة مع بعضها البعض لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكداً بهذا السياق أن المجموعة قد تمكنّت من توظيف مواردها المالية والتكنولوجية والبشرية بالشكل الذي مكّنها بأن تكون في طليعة العالم الرقمي، الذي يصوغ مكوناته الرواد الرقميون. واختتم:«ستواصل اتصالات رحلتها الطموحة في استكشاف وتجربة تقنيات جديدة من شأنها تعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين على حد سواء، كما أننا نؤمن في «اتصالات» بقدراتنا الضخمة لتمكين الانتقال إلى العصر الرقمي الجديد، مع التزامنا المتواصل في تحقيق المزيد من الإنجازات على المدى الطويل، ويسعدني ختاماً أن أتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المتواصل لقطاع الاتصالات، ولا يفوتني أيضاً أن أتوجه بخالص الشكر للعملاء الأوفياء الذين لعبوا دوراً محورياً في نجاح اتصالات». وصل عدد مشتركي «مجموعة اتصالات» الإجمالي إلى 144 مليون مشترك، ممثلة زيادة سنوية بنسبة 4% في الإمارات العربية المتحدة، ونمت قاعدة المشتركين للربع الثاني من عام 2018 لتصل إلى 12.7 مليون مشترك، ممثلة زيادة سنوية بنسبة 3%. ووصلت الإيرادات الموحدة لـ«مجموعة اتصالات» في الربع الثاني من عام 2018 إلى 13.1 مليار درهم، بزيادة سنوية بنسبة 2%. وبلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة لـ«مجموعة اتصالات» في الربع الثاني من عام 2018 بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 2.2 مليار درهم، ونسبة نمو سنوية بلغت 12.4%.