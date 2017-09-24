تأجيل محاكمة بديع و738 متهماً في «فض اعتصام رابعة» اعتقال 3 تكفيريين وسط سيناء



تاريخ النشر: الأحد 24 سبتمبر 2017 القاهرة (وكالات) تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني المصري من القبض على فرد وصفته بـ «التكفيري شديد الخطورة» وفردين آخرين مشتبه في دعمهما للعناصر التكفيرية بوسط سيناء.وقال المتحدث العسكري في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس السبت، إن القوات ضبطت أيضاً كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل عربتين ومعدة للتوزيع. وأكد المتحدث «مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء». من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع و738 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «فض اعتصام رابعة العدوية»، إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل؛ لسماع الشهود. وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية، ميدان هشام بركات حالياً، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.