أميركا ترحب بالخطة الأممية لتسوية أزمة ليبيا

واشنطن، نيويورك (وكالات)

رحبت الإدارة الأميركية بخطة العمل التي أعلنتها الأمم المتحدة لإحراز تقدم في المصالحة السياسية في ليبيا، ومساعدة الشعب الليبي في تحقيق سلام وأمن دائمين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في تصريح للصحفيين الليلة قبل الماضية «نشيد بالتواصل القوي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة مع القادة الليبيين، وندعو جميع الليبيين إلى دعم جهود الوساطة التي يبذلها والمشاركة فيها».

وأضافت نويرت أن الاتفاق السياسي الليبي «يبقى الإطار للحل السياسي للأزمة عبر الفترة الانتقالية». وأعربت عن التأييد الشديد للتنسيق الذي تقوم به الأمم المتحدة، والذي مكن الشعب الليبي من التعامل مع الفترة الانتقالية الحرجة عبر إضفاء تعديلات محددة على الاتفاق السياسي الليبي بالتشاور والإجماع، وتبني دستور جديد والإعداد لانتخابات وطنية. وشددت على القول «تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع ليبيا والأمم المتحدة وشركائنا الدوليين للمساعدة في إحراز تقدم في المصالحة السياسية، وهزم الأرهاب والعمل على ضمان مستقبل أكثر استقراراً للشعب الليبي».

وتشهد ليبيا أزمة سياسية وأمنية بعد إطاحة زعيمها معمر القذافي في عام 2011، إذ تنافست حكومات وفصائل مسلحة على السلطة.

وتكافح حكومة مدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس من أجل فرض سلطتها، فيما تعترض عليها فصائل في شرق ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من مجلس النواب في طبرق، ويحاول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا التوسط في إحلال سلام في ليبيا.

من جهة أخرى، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن مؤيدي نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي يمكنهم المشاركة بالعملية السياسية، ودعا كل الدول المنخرطة بالملف الليبي إلى العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.واعتبر سلامة في مقابلة مع قناة «فرانس 24» أن «الانتخابات (البرلمانية والرئاسية) يجب أن تكون مفتوحة للجميع». وأضاف «أريد ألا يكون الاتفاق السياسي ملكا خاصا لهذا أو ذاك. فهو يمكن أن يشمل سيف الإسلام (نجل العقيد القذافي)، ويمكن أن يشمل مؤيدي النظام السابق الذين استقبلهم علنا بمكتبي».

وردا على سؤال حول مشاركة «الإسلاميين»، قال سلامة إن هؤلاء يشكلون «مجموعة كبيرة جدا». وأوضح «إذا كنتم تتحدثون عن جماعات عنيفة، فهي لا تريد المشاركة باللعبة الديمقراطية وهي تستبعد نفسها من اللعبة» الديمقراطية.

وخلال هذا الأسبوع عرض سلامة الذي تولى منصبه في يوليو، خريطة طريق وضعها من أجل ليبيا وتتضمن خطوات عدة قبل التوصل لانتخابات عامة «على الأرجح خلال الصيف» المقبل على حد قوله.وتابع سلامة «يجب أن نهيئ الظروف لهذه الانتخابات، وان نعرف كيف ننتخب رئيسا واي سلطة سنمنحه اياها». وأوضح «الخطوة الأولى هي ان يكون هناك قانون انتخابي. لم تكن هناك قط انتخابات رئاسية في ليبيا. هناك قضايا يتعين حلها». وحذر المبعوث الأممي من مبادرات لم يتم التشاور بها تقوم بها بلدان منخرطة بالملف الليبي، وقال إن الخطوات يجب أن تتم «تحت مظلة الأمم المتحدة».ومنذ اطاحة نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 غرقت ليبيا بنزاعات بين مجموعات مسلحة وسلطات سياسية متنافسة.