200 مليون درهم أرباح بنك الشارقة النصفية بنمو 31%

الشارقة (الاتحاد)

حقق بنك الشارقة 200 مليون درهم، أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 152 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 31%. وارتفع العائد على السهم بنسبة 36% ليصل إلى 9.5 فلس للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 مقابل 7.0 فلس للفترة المقابلة من 2017. وسجل إجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، ارتفاعاً بنسبة 728% ليصل إلى 279 مليون درهم مقابل مجموع خسارة شامل بمبلغ 44 مليون درهم للفترة المقابلة من 2017. ويعزى ذلك إلى ارتفاع في القيمة السوقية للاستثمارات الاستراتيجية والأثر الإيجابي للتغيير في القيمة العادلة لسندات الدين المصدرة. وبلغ إجمالي الموجودات 29.607 مليون درهم، بانخفاض 3% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر2017 البالغ 30.511 مليون درهم.