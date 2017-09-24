خادم الحرمين: السعودية حصن لكل محب للخير

الرياض (وكالات)

وجّه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التهنئة للشعب السعودي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ87. وقال خادم الحرمين الشريفين، في تدوينة عبر «تويتر»، أمس: «كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصناً قوياً لكل محب للخير، ومحب لدينه ووطنه».

واحتفلت السعودية أمس بالعيد الوطني بإقامة عروض ثقافية وحفلات موسيقية وألعاب النارية مع سيارات تبث الأغاني الوطنية في شوارع الرياض، وترفع العلم الوطني . وأقامت الهيئة العامة للترفيه في المملكة 27 فعالية في 17 مدينة للاحتفال باليوم الوطني، بما في ذلك الحفلات الموسيقية وعروض الليزر والألعاب النارية. وكان الحدث الرئيسي ثقافياً في استاد الملك فهد في الرياض، حيث حضرت النساء للمرة الأولى الاحتفالات مع أسرهن.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن الدور السياسي الفاعل للمملكة في الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، ما كان ليتحقق لولا ارتكاز المملكة على عقيدة راسخة قوامها الدين الحنيف، وأخذها بنهج قائم على الاعتدال والوسطية والانفتاح والحوار والتعاون مع أعضاء الأسرة الدولية، بما يرسي دعائم الأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن التزامها بثوابت راسخة في سياستها الخارجية تقوم على حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام القوانين الدولية، والقيام بدور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

واعتبر الجبير أن «اليوم الوطني» للمملكة العربية السعودية، مناسبة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن، مؤكداً أن المتأمل للـ 87 عاماً الماضية «يجد أن تاريخ المملكة العربية السعودية حافل بالإنجاز، وأن العنصر الثابت فيه هو التطوير والتنمية». وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لم تكتفِ بالدعوة لتضافر الجهود الدولية لحل الأزمات في المنطقة والعالم، بل أخذت على عاتقها المبادرة لحل الأزمات بدءاً بمستجدات الصراع في قضيتها الأساسية والمركزية القضية الفلسطينية، ووصولاً إلى جمع العالم لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف، لتثبت المملكة مجدها التليد وعزمها العنيد - ليس في خدمة المصالح الوطنية فحسب- بل في دعم القضايا العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

سلمان يتلقى تهنئة ملك البحرين وأمير الكويت

المنامة، الكويت (وكالات)

هنأ عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة. وقالت وكالة الأنباء البحرينية في بيان صحفي، إن العاهل البحريني بعث برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار. من جهته، بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين عبر فيها عن خالص تهانيه بالمناسبة. وطبقاً لوكالة الأنباء الكويتية، أشاد أمير الكويت في البرقية بـ«ما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من نهضة مباركة وإنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين هي محل فخر واعتزاز الجميع سائلاً سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية المزيد من الرقي والنمو والازدهار في ظل قيادته الحكيمة».