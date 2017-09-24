مصر تؤكد دعمها استقرار جنوب السودان

نيويورك، القاهرة (د ب أ)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده لشعب جنوب السودان. وقالت الخارجية المصرية في بيان صادر مساء أمس الأول، إن الوزير سامح شكري التقى مع الجنرال «تعبان دينج» النائب الأول لرئيس جنوب السودان على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف البيان أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق الوطني بجنوب السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إن الوزير شكري أكد العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو ما عكسته الزيارة التي قام بها الرئيس سيلفا كير إلى القاهرة في يناير 2017. وأكد شكري اهتمام مصر بدعم اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 بجنوب السودان، خاصة من خلال عضوية مصر في كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن.