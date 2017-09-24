وزير الخارجية البحريني يلتقي غوتيريش والصفدي



تاريخ النشر: الأحد 24 سبتمبر 2017 نيويورك (وكالات) اجتمع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع أنتونيو غوتيريش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،. كما التقى وزير الخارجية البحريني مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أمس، أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية التي تربط بين البحرين والأردن، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. كما تشاور الوزيران حول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة ضمن أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.