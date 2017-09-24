سلطان الجابر: نشهد ثورة صناعية رابعة تتميز باستخدام واسع للتكنولوجيا الرقمية

نيويورك (وام)

استعرض معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رؤية الإمارات العربية المتحدة لدور القطاع الصناعي في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي عبر مساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن البشرية ما زالت تعمل على بناء مستقبل تنعم فيه بالازدهار الاقتصادي، ويعم فيه الأمن والأمان والسلم والاستقرار قارات العالم كافة.

جاء ذلك خلال «ندوة وزارية رفيعة المستوى» عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع كل من البعثتين الدائمتين لدولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الفيدرالي الروسي لدى الأمم المتحدة والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة مجموعة من الوزراء وكبار قادة الشركات الصناعية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين من مختلف دول العالم.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في كلمته خلال الندوة: «إننا نشهد اليوم ثورة صناعية رابعة تتميز باستخدامٍ واسع للتكنولوجيا الرقمية والإنترنت في التطبيقات الصناعية كافة، ومع ما توفره هذه التقنيات الجديدة من فرص كبيرة للمجتمعات الإنسانية، فإنها في الوقت ذاته تضعنا أمام العديد من التحديات التي يجب أن نتعاون لفهمها ووضع الحلول الملائمة لها لنتمكن من توظيف هذه التقنيات في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي وتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم كافة».

وأوضح أن إطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع من دولة الإمارات يعكس الرؤية بعيدة المدى للقيادة وحرصها على أن يكون لدولة الإمارات دور إيجابي فاعل ومؤثر في الحوار المثمر والبنّاء بين الشرق والغرب وإطلاق المبادرات العالمية الهادفة إلى خير البشرية جمعاء، مشيراً إلى أن العالم يحتاج اليوم إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين لضمان وضع القطاع الصناعي العالمي على مساره الصحيح بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.