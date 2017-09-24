قرقاش يبحث العلاقات مع كبار مسؤولي الدول

نيويورك (وام)

واصل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - لقاءاته الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين ووزراء خارجية بعض الدول المشاركين في الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في المداولات الرفيعة المستوى في هذه الدورة. فقد التقى معاليه أمس الأول، الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث استعرضا الأوضاع الإنسانية المتردية في العديد من مناطق الصراعات، لا سيما في كل من اليمن وسوريا والعراق وقطاع غزة وغيرها من المناطق، فضلاً عن الجهود التي تبذلها «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» لرصد هذه الأوضاع الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.

وبحث معاليه وبيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«الأونروا» الأوضاع الفلسطينية المتردية، خاصة في قطاع غزة ومناطق الشتات الفلسطيني في كل من سوريا ولبنان، فضلاً عن تحديات التمويل والأمن التي تواجهها «الأونروا» أثناء تنفيذها لولايتها. وجدد معالي الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات لـ «الأونروا»، مشيداً بالدور الإنساني المهم الذي تقوم به لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

من جهته، ثمن كرينبول المساهمات الإنسانية والتنموية السخية التي تقدمها دولة الإمارات لدعم برامج تخفيف المعاناة عن اللاجئين.

كما التقى معالي قرقاش أمس، معالي براك سوكو وزير خارجية كمبوديا، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتبادل المواقف المشتركة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية المعروضة على جدول أعمال الأمم المتحدة.