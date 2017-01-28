مؤشرات أسواق الإمارات تستأنف موجات الصعود خلال الربع الحالي

دبي (الاتحاد)

استمر الأداء الضعيف لمؤشرات أسواق الإمارات خلال تداولات الأسبوع الماضي، رغم تواصل التحسن في أحجام وقيم التداول مع احتفاظ المؤشرات بالتداول في المستويات الحالية، والتي تعتبر حتى الآن معتدلة المخاطر مع ترقب استهداف مستويات مقاومة جديدة على المدى المتوسط أو القصير، حسب التحليل الفني الذي يعده أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا.

ونبه العشري إلى أن النظرة إلى أداء مؤشرات الأسواق المحلية أصبح أكثر تفاؤلاً بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن تزيد الصناديق الأجنبية مخصصاتها من الأسهم الإماراتية الأكثر جاذبية خليجياً.

وأوضح أنه بالنسبة لمؤشر دبي الذي سيحاول غالباً استهداف مستويات المقاومة القريبة بحد أدنى مستوى المقاومة الأول عند 3781 نقطة، فإنه يمكن القول إن نجاح المؤشر في تجاوز هذا المستوى من المقاومة بوصفه مستوى المقاومة الحامي لمنحنى الهبوط على خرائط اتجاه المؤشر للمدى المتوسط قد يدفعه إلى استهداف مستويات جديدة قد يصل مداها مستويات المقاومة قرب حاجز المقاومة النفسي عند 4000 نقطة خلال تداولات الربع الحالي.

ونصح بالاستمرار في التفاؤل وتوقع المزيد من الانتعاش بالرغم من تحرك المؤشر البطيء صعوداً في المرحلة الحالية . وبين العشري، أن مؤشر سوق العاصمة أبوظبي الذي اتسم أداؤه بالضعف خلال تداولات الأسبوع الماضي غير أن تداوله في المستويات الحالية لا يزال معتدل المخاطر، ولا ينفى توجهات صعودية جديدة خلال تداولات الربع الحالي مشروطة بتجاوز حقيقي لمستوى المقاومة الرئيس عند 4791 نقطة مع الإشارة بأن تجاوز ناجح لهذا المستوى من المقاومة قد يؤهل المؤشر لاستهداف مستويات المقاومة فوق حاجز المقاومة النفسي عند 5000 نقطة على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن أقصى المخاطر التي تواجه المؤشر على المدى القصير هي تراجع محسوب على سبيل التصحيح صوب مستويات الدعم القريبة دون تجاوز لمستوى الدعم الأول عند 4467 نقطة قبل أن يعاود الصعود استهدافاً لمستويات المقاومة القريبة، لذا تستمر النصيحة بالتفاؤل وتوقع الارتداد خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة.