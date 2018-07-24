«موانئ دبي» تناول 35.6 مليون حاوية نمطية بنمو 4.8%

دبي (الاتحاد)

أعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة أمس، عن قيامها بمناولة 35.6 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) عبر محفظة أعمالها العالمية من محطات الحاويات خلال النصف الأول من عام 2018، بنمو نسبته 4.8% في حين بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 6%. وشهد النصف الأول من العام تحسناً ملحوظاً في حركة التجارة العالمية أدى إلى تحقيق النمو في أحجام المناولة عبر المناطق الجغرافية الثلاث في محفظة أعمال موانئ دبي العالمية، خاصة في محطاتنا في أوروبا وأستراليا. وسجل أداء إقليم الإمارات الذي قام بمناولة 7.7 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول نمواً سنوياً طفيفاً بنسبة 0.2%. أما المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية، فقد قامت بمناولة 18.6 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول من 2018 بزيادة سنوية بلغت 4.0% على أساس التقارير المحاسبية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية:«كما كان متوقعًا، فقد شهدنا تباطؤاً في معدل النمو السنوي في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الثاني من 2017 الذي حقق نموا بنسبة%10.7 مدفوعًا بمكاسب الحصة السوقية من التحالفات الجديدة بين شركات الشحن، والتي أدت إلى نمو أحجام المناولة.