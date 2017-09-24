رسالة خطية من محمد بن راشد لرئيس كولومبيا سلمها عبد الله بن زايد

نيويورك (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة خطية إلى فخامة جوان مانويل سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سلم الرسالة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال لقائه معالي ماريا أنغيلا هولغوين وزيرة خارجية كولومبيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها على جميع الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والأمن الغذائي والتعليمية. كما تناول اللقاء أيضاً استعراض مواقف البلدين تجاه مستجدات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.