281 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

حققت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 281 مليون درهم، حيث شهدت دائرة الأراضي والأملاك تسجيل 115 مبايعة بقيمة 174 مليون درهم، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 43 مليون درهم، و105 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 131 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة أم سقيم الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة جبل علي.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم، وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 107 ملايين درهم، منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 68 مليون درهم، و27 رهن فلل وشقق بقيمة 39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 19 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 16 مليون درهم.