خبير ألماني: السيارة الكهربائية قادمة لا محالة

هانوفر، فولفسبورج (د ب أ)

قال البروفيسور الألماني فيردناند دودنهوفر الخبير في السيارات، إن مسألة سيارة المستقبل حسمت، مضيفاً في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن السيارة الكهربائية قادمة لا محالة.

وأوضح دودنهوفر، الأستاذ في مركز أبحاث السيارات التابع لجامعة ديوزبورج-ايسن، أن كثيراً من الاستثمارات ضخت بالفعل في أبحاث السيارات الكهربائية، وإنه لا يزال من الضروري ضخ المزيد من الأموال في هذه الأبحاث. وتوقع البروفيسور الألماني أن تصبح البطاريات الكبيرة القادرة على دفع السيارة مسافة أطول متوفرة بأقل من عشرة آلاف يورو «عندها ستكون وفاة خلية الاحتراق باهظة الثمن».

وأوضح شتيفان براتسل، زميل البروفيسور دودنهوفر في مركز أبحاث السيارات، أن هناك حديثاً من وقت لآخر عن تطوير وقود صناعي لا يسبب عوادم ثاني أكسيد الكربون عند احتراقه أكثر من الوقود الضروري لإنتاجه «لكن درجة تأثير هذا الوقود أسوأ منه لدى محركات الاحتراق التقليدية».

غير أن الاتحاد الألماني للشركات المصنعة للسيارات يتوقع أن هناك فرصاً كبيرة لتطوير سيارات تعمل بالوقود الحيوي، وأن هذه الفرص تزداد مع تزايد إمكانية خفض تكلفة إنتاج هذا الوقود.