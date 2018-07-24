تراجع طفيف لمؤشر ثقة قطاع «الصناعات التحويلية» في فرنسا

باريس (د ب أ)

تراجع قطاع الصناعات التحويلية الفرنسي، تراجعاً طفيفاً في يوليو، للشهر الثاني على التوالي، حسب ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي «آنسي» أمس. وبحسب البيانات تراجع مؤشر ثقة قطاع الصناعات التحويلية خلال يوليو الجاري إلى 108 نقاط مقابل 109 نقاط خلال يونيو الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر خلال الشهر الجاري عند مستواه في الشهر الماضي وفقاً للبيانات الأولية وكان 110 نقاط. في الوقت نفسه، مازال المؤشر أعلى من المتوسط على المدى الطويل وهو 100 نقطة.

وتراجع تفاؤل الشركات الصناعية بشأن آفاق الإنتاج بشكل عام، حيث تراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج من 14 نقطة خلال يونيو الماضي إلى 10 نقاط خلال الشهر الحالي. كما تراجع مؤشر آراء الصناعيين من 6 نقاط إلى 5 نقاط خلال الفترة نفسها، وتراجع مؤشر توقعات الإنتاج الشخصي من 24 نقطة إلى 22 نقطة.