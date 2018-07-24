طلاب ألمانيا يطمحون إلى وظائف حكومية آمنة

شتوتجارت (د ب أ)

كشفت دراسة حديثة، أن نسبة كبيرة من الطلاب في ألمانيا يطمحون حالياً إلى الحصول على وظيفة آمنة في القطاع العام.

وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها أمس، أن أكثر من 40% من الطلاب يعتبرون الوظائف الحكومية جذابة. وكانت نسبة من يرون ذلك في استطلاع سابق جرى قبل عامين بلغت 32%.

وجاء العمل في المؤسسات الثقافية أو في مجال البحث العلمي في المرتبة الثانية والثالثة. وتراجعت شعبية العمل في قطاع السيارات من المرتبة الثالثة إلى الثامنة.

وأشارت الدراسة إلى أن الحصول على راتب مجز لا يزال أهم بالنسبة للطلاب من طبيعة الوظيفة، إلا أن الرغبة في الحصول على وظيفة آمنة في تزايد ملحوظ حالياً.

أجرت الدراسة التي حملت عنوان «دراسة الطلاب 2018» شركة «إرنست أند يونج» للاستشارات المهنية، وشملت نحو ألفي طالب من 27 جامعة، ومثّل الإناث نسبة 52%، مقابل 48% من الذكور.