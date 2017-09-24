«الهلال» تدشن الضخ التجريبي لبئري مياه في حضرموت

عدن (الاتحاد)
دشنت مؤسسة المياه في ساحل حضرموت، الضخ التجريبي للبئر الأولى لحقل العضيبة بمديرية «غيل باوزير» والتي يجري تنفيذها بدعم وتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ضمن جهودها الإنسانية في تعزيز الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين والتخفيف من معاناة نقص مياه الشرب.
وأبرمت «الهيئة» اتفاقية مشروع توريد مضخات وأنابيب لربط بئرين ارتوازيتين في حقل مياه العضيبة بمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت بخط تجميع المياه وإدخالها في الخدمة والإنتاجية. ونصت الاتفاقية على تنفيذ تمديدات وحفريات وربط الآبار بخزان المياه في المنطقة، وتأهيل الشبكات الداخلية وتركيب محطات الضخ، وإنشاء شبكات مياه إلى جانب إعداد المواقع من محطات ضخ وخزانات. ودشن عملية الضخ التجريبي للبئر المهندس وهيب غانم المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت ومحمد عوض بامطرف الكندي مدير عام مديرية غيل باوزير.
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وفي سياق آخر، عادت إلى اليمن أمس دفعة جديدة من جرحى الحرب الذين تماثلوا للشفاء ضمن المنحة العلاجية التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم والرعاية الصحية والعلاجية لجرحى الحرب التي تشهدها اليمن الشقيق. ووصل 15 جريحاً مع مرافقيهم إلى مطار عدن الدولي، قادمين من الهند عقب تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة على مدى شهرين، وتأتي هذه الدفعة من أصل 98 جريحاً غادروا قبل شهرين لتلقي العلاج في الهند بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
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وفي السياق ذاته، أشادت السلطات المحلية في محافظة شبوة، بما تبذله دولة الإمارات العربية من جهود إنسانية في إنعاش مختلف القطاعات الخدمية الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين. وأضاف عبدربه هشله ناصر الأمين العام للمجلس المحلي في شبوة أن المشاريع التنموية التي أطلقتها دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر لدعم وإسناد القطاعات الخدمية، على رأسها التعليم والصحة والأمن تسهم بشكل كبير في تطبيع الحياة وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. وأشار إلى أن الأعمال الإنسانية والإغاثية التي تتبناها الإمارات في شتى المجالات تخدم بدرجة أساسية المواطنين وتسهم في التخفيف من معاناتهم. من جانبه، ثمن محمد علي لملس مدير عام مكتب التربية والتعليم في شبوة الموقف الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة الداعم لليمن في مختلف المراحل والظروف. وعبر عن تقدير وامتنان المحافظة للدعم المتواصل الذي يقدمه الأشقاء في الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن هيئة الهلال الأحمر في المجالات الخدمية والتعليمية والتنموية والإغاثية، وهو ما يعبر عن عمق علاقات الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار إلى أن إعادة تأهيل وترميم عدد من المدارس يسهم في تهيئة البيئة الملائمة للطلاب ودفع العملية التعليمية إلى الأمام بشكل أفضل.