الأستاذ الجامعي في فنزويلا يحتاج إلى أجر أربعة أشهر لإصلاح حذائه !

كراكاس (أ ف ب)

غضب الأستاذ الجامعي الفنزويلي خوسيه إيبارا عندما أدرك أنه يحتاج إلى أجر أربعة أشهر ليتمكن من إصلاح حذائه القديم فما كان منه إلا أن روى قصته عبر «تويتر» مخلفا موجة تضامن واسعة.

وكتب هذا الرجل البالغ 41 عاماً عبر حسابه على «تويتر» نهاية يونيو «أنا لا أخجل من القول إني أتوجه إلى جامعة فنزويلا المركزية للتدريس منتعلاً هذا الحذاء، فأجري كأستاذ جامعي لا يكفي لتغيير النعل».

وقد أرفق تغريدته بصورة ملتقطة من فوق لحذاء أسود قديم يحتاج إلى إصلاح. وأعيد بث التغريدة عشرة آلاف مرة ونالت 5400 إشارة إعجاب وألف تعليق.

ومع أن هذا الحذاء بال جداً إلا أنه الوحيد الذي يملكه هذا الرجل الذي يعطي دروساً للمساعدين الاجتماعيين في جامعة فنزويلا المركزية (يو سي في) الرئيسية في البلاد.

وهو يحمل شهادة دكتوراه في الصحة العامة ويتقاضى 5,9 ملايين بوليفار في الشهر (1,7 دولار في السوق السوداء وهي المرجع الأساسي راهناً) بالكاد تمكنه من شراء كيلوغرام من اللحم في هذا البلد حيث تتراجع القدرة الشرائية بسرعة مخيفة بسبب التضخم الجامح.