117 مليون درهم محصلة شراء الأجانب في أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

بلغ صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 117 مليون درهم محصلة (شراء)، توزعت على 98.13 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وما يقارب 19 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع (شراء) بنحو 351.3 مليون درهم، حيث كانت محصلة تعاملاتهم (شراء) في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 72.4 مليون درهم، ونحو 278.9 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء 702.81 مليون سهم بقيمة 983.26 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، في حين باعوا 683.86 مليون سهم بقيمة 885.13 مليون درهم، وهو ما يؤشر إلى زيادة نشاط المستثمرين الأجانب في سوق العاصمة واقتناعهم بشراء الأسهم المحلية، حيث بلغ صافي (شراء) المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي 98.13 مليون درهم، وبلغت حصتهم 35.4% من قيمة الأسهم المتداولة، في حين استحوذوا على نسبة 33.5% من كمية الأسهم المتداولة.

وبلغ صافي تعاملات المستثمرين الخليجيين (شراء) بنحو 54.56 مليون درهم من مشتريات بقيمة 154.68 مليون دهم ومبيعات بقيمة 100.11 مليون درهم، فيما بلغ صافي (شراء) المستثمرين الأجانب غير العرب 22.8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 323.65 مليون درهم ومبيعات بقيمة 300.84 مليون درهم.