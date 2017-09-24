«التربية» تبدأ تطبيق «النضج الإلكتروني» في المدارس الحكومية

الاتحاد (دبي)

شرعت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، بتطبيق برنامج النضج الإلكتروني على المدارس الحكومية كافة في الدولة، بغية وضع لبنة أساسية تمهد للتحول إلى التعليم الذكي في المدرسة الإماراتية. ويدعم البرنامج جهود الوزارة لتحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا وتعزيزها في المدرسة الإماراتية مستعينة لتحقيق النتائج المرجوة بأعرق التجارب العالمية ذات الصلة.

ويأتي تطبيق البرنامج بعد نحو عامين من تنفيذه بشكل تجريبي على بعض المدارس، تم خلالهما تدريب مشرفين ومدراء مدارس على آلية عمل البرنامج، وإيجاد نواة تدريبية مؤهلة لتقديم البرنامج لكوادر الميدان التربوي بما يضمن نجاحه واستمراريته.

ويعد البرنامج، الذي شرعت في تطبيقه وزارة التربية والتعليم من بداية شهر سبتمبر الجاري، أداة قياس فعالة تمكن المدارس من التعرف إلى كفاءتها إلكترونياً من حيث توافر أدوات التعليم الذكية، ومدى قدرة العاملين في الحقل التربوي على الاستخدام الأمثل لتلك الأدوات، والتعرف إلى الثغرات التي قد تواجه عملية التحول إلى التعليم الذكي في المنظومة التعليمية في الدولة ومعالجتها بما يدعم جهود الوزارة للارتقاء بمخرجاتها التعليمية وتزويدها بأجود المعارف والمهارات.

ويسعى البرنامج من خلال آلية عمله التي تم تعميمها على مدارس الدولة كافة إلى التعرف إلى مدى تمكن مفاصل العملية التربوية كافة من أدوات التعلم الذكية ليصار بعد ذلك إلى تحديد مستوى كل مدرسة على حدة ووضع خطط ناجعة للارتقاء بأدائها، وصولًا لتمكينها من تكنولوجيا التعلم الذكي.